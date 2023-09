Chiara Ferragni, attacco per il suo vestito: "Ma qui fa caldo"

21 settembre 2023 a

Anche Chiara Ferragni partecipa alla Milano Fashion Week. Ma uno dei suoi look, firmato Fendi, non avrebbe convinto i suoi fan su Instagram. Nelle foto postate dalla stessa influencer sul suo profilo la si vede con un maglioncino rosso e un abito smanicato nero in pelle. Un look semplice, ma con dettagli che colpiscono ed evidenziano personalità rock anni Novanta.

La maison Fendi ha vestito l'influencer italiana, presenza fissa alla Milano Fashion Week, con stile ed eleganza. A pensarla diversamente sono stati i seguaci dell'imprenditrice digitale, che invece non avrebbero gradito il maglioncino rosso al di sotto dell'abito nero, scrivendo che fa molto "invernale o autunnale, non adatto insomma". "Ma in che Milano stai che ci sono 30 gradi?", ha scritto un utente riferendosi alle temperature dei giorni scorsi. Mentre un altro ha sottolineato: "Vestirvi invernali con 28 gradi...".

Nei giorni successivi, poi, la Ferragni ha scelto Etro e Prada per la sua partecipazione alla Fashion Week. Per quanto riguarda Prada, l'influencer ha scelto di indossare una gonna lunga e una giacca di pelle di colore rosso. Sotto un reggiseno nero. E al piede dei decollete neri. Anche in quest'ultimo caso, però, gli utenti non sono stati clementi. "Sarà anche Prada, ma non ti rende giustizia questo outfit", ha scritto qualcuno.