Alessia Marcuzzi "gela" la Fagnani: "Non te l'hanno detto? Conduco io"

22 settembre 2023 a

a

a

Simpatica gag tra Alessia Marcuzzi e Fancesca Fagnani nei camerini della Rai. Se la prima si sta preparando per tornare col suo Boomerissima su Rai 2, la Fagnani invece è pronta per tornare sulla stessa rete con Belve, in partenza martedì 26 settembre. Le due sono amiche da tempo e, quando si vedono dietro le quinte, non perdono occasione per scherzare e ridere insieme. Proprio come mostrato ieri nelle loro storie di Instagram.

Nel video si vede la Fagnani che, entrando nel suo camerino, ci trova dentro la Marcuzzi. "Che bello, qui si riparte e finalmente sulla porta hanno messo il mio nome e non quello di Nino Frassica", dice all'inizio la conduttrice di Belve. Poi la sorpresa quando apre la porta. La Marcuzzi allora le chiede: "Quindi, non te l'hanno detto? Cioè che sei stata sospesa e, quindi, sostituita e conduco io?". E la giornalista, ridendo, risponde: "Che ho fatto?". E Alessia dice: "Non lo so, questo me lo devi dire tu, se vuoi. Comunque vieni, hai già il posto caldo al trucco, parrucco e costumi. Però, conduco io, c'è questo problema qui, quindi, vuoi fa' qualcosa?". Il tutto con la Fagnani che continua a ridere in sottofondo.

Alessia Marcuzzi, bomba di fine agosto: "Pare che tra qualche mese..."

Alessia Marcuzzi, come ha mostrato nelle sue storie Instagram, si sta preparando a tornare con il suo show Boomerissima. Anche in questa nuova edizione, proprio come già successo lo scorso anno, avrà moltissimi ospiti con i quali si divertirà ad affrontare sfide e giochi.