Mara Venier, "truffa vergognosa": si muovono i legali, il brutto caso che la coinvolge

24 settembre 2023 a

a

a

In questi giorni Mara Venier è stata al centro del polverone mediatico per una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. E nelle ultime ore ha postato una storia per mettere al corrente i follower di essere ricorsa alle vie legali. La conduttrice ha infatti contattato i suoi avvocati perché il suo nome è stato usato con lo scopo di truffare chi si batte per i diritti degli animali. Il messaggio che parla di un’associazione a loro favore sta circolando su WhatsApp. E la showgirl non solo ha messo in guardia, ma ha anche riferito che è scattata una denuncia.

“Puoi girare a Mara Venier? Hanno taroccato la sua immagine e voce per fare una truffa vergognosa”. Così si legge nello screen condiviso dalla stessa conduttrice. La notizia è stata divulgata ampiamente, ragion per cui sarà difficile che i malintenzionati possano farla restare impuniti.

"Mi prendevano in giro". Mara Venier, il tormento dietro a una foto | Guarda

Intanto la Venier tornerà domani, domenica 24 settembre, nel piccolo schermo con il programma televisivo Domenica In. Si conoscono già i nomi degli ospiti che si lasceranno intervistare volentieri dalla conduttrice. Infatti, stando a quanto riportato sul sito DavideMaggio.it, ci sarà anche Salvo Sottile, con il quale si affronterà il delicato caso giudiziario di Gina Lollobrigida. E su TVblog è stato riferito che all’appello non mancherà Andrea Piazzolla, il factotum della diva considerato responsabile della sottrazione di alcuni suoi beni dal 2013 al 2018.