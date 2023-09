Fabrizio Corona, "a chi ho dato tantissimo denaro": una fragorosa accusa

24 settembre 2023 a

a

a

Fabrizio Corona ha riacquistato la libertà dopo oltre un decennio trascorso tra carcere, domiciliari, sorveglianza speciale e servizi sociali. Le prime parole dell’ex re dei paparazzi sono state piuttosto spiazzanti: “In realtà non mi sono mai sentito così libero come quando sono stato per anni chiuso dentro una cella”. Intervistato dal Corriere della Sera, Corona ha raccontato parlato della chiusura di questo lungo e tortuoso capitolo e dei suoi progetti futuri.

"Ora posso dire molte cose": il "pizzino" di Fabrizio Corona al primo giorno di libertà

“Non ho provato nessuna emozione - ha rivelato - siccome sono un malato di lavoro, sono a Cagliari a lavorare a un evento. Sicuramente andrò a Parigi alle sfilate di moda, non ci vado da 14 anni, ci ho passato anni e anni. È la mia città, quella dove ho fatto il modello a 18 anni, dove portavo le mie svariate fidanzate per le fughe d’amore. E appena avrò il passaporto, andrò a Los Angeles, dove conto di trasferirmi sei mesi all’anno”. Corona ha parlato anche delle persone che gli hanno voltato le spalle in questi anni: “Tutti i miei migliori amici, cui ho insegnato un mestiere”.

"Video hard e ricatto", Fabrizio Corona rischia grossissimo: chi è la donna che lo accusa

“Uomini finiti - ha aggiunto ma non gioisco, provo solo pena per loro. Fotografi, autori, giornalisti, imprenditori, manager, artisti. Ho dato vita e denaro a tantissimi. Ne parlerò anche martedì a Belve, su Rai2, il mio ritorno in tv. Rivincite da prendere? Voglio soltanto il riconoscimento delle mie doti, realizzare progetti televisivi sia italiani che esteri. Voglio provare ad avere anche successo internazionale. Finora ho avuto soltanto popolarità. Ora voglio avere successo e riconoscimento”.