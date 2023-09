Lino Banfi a Ballando (a 87 anni): "Perché ho detto sì a MIlly Carlucci"

25 settembre 2023 a

a

a

Lino Banfi ha ceduto al "corteggiamento" di Milly Carlucci. L'attore, il nonno Libero nazionale, dall'alto dei suoi 87 anni sarà quindi nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda a partire dal 21 ottobre su Rai1. Una scelta che arriva "prima che per me inizino i tempi supplementari", dice all'Adnkronos. Sempre ironico, Lino Banfi confessa di aver avuto negli ultimi tempi "un po' di paura. Dall’alto, dove sono molto raccomandato, mi hanno comunicato tramite mia moglie, che ho perso da poco, che mi devo sbrigare perché tra un anno, un anno e mezzo, cominciano i tempi supplementari. E allora, dopo il tormento che mi ha dato, ho accettato l’invito di Milly".

"Se non sai questa". Caduta Libera, scivolone senza precedenti: video virale | Guarda

Un invito che la conduttrice gli ha rivolto per molti anni. "Da quando Milly Carlucci ha interpretato il ruolo di mia nipote in Pappa e Ciccia, un film di tanti anni fa i cui protagonisti eravamo io e Paolo Villaggio", prosegue nonno Libero, "anche se ci conoscevamo da prima si è instaurato con lei un bel rapporto di amicizia. Mi ha tormentato come un martello pneumatico ogni anno con costanza, dolcezza e grazia, chiedendomi di partecipare alla trasmissione. Io le ho sempre risposto che non volevo perché avevo paura di farmi giudicare. Non sono più giovanissimo, le dicevo, mi muovo poco perché ho fatto teatro. Ho trovato sempre queste scuse. Ho sempre avuto paura".

"Caduta in casa, ha fratture". Sophia Loren, ore di angoscia a 89 anni

Poi però, "tutte le vicissitudini che ho vissuto tra cui l’inizio di una bella e, mi auguro, lunga amicizia con il Papa, mi hanno fatto pensare. Quando i giornalisti mi chiedevano se avessi paura dell’età, ora ho 87 anni, io rispondevo: ’No tra tre anni, la paura fa novanta e allora prima arrivo a novant’anni, poi decidiamo se bisogna temere". Quindi promette Banfi: "Ce la metterò tutta per accontentare il pubblico. Racconterò anche qualcosa del mio mondo, quello dell’avanspettacolo. È stato un genere molto bello ed è giusto che i giovani lo conoscano".