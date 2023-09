Antonella Clerici sbotta al telefono: "Ma por** miseria"

25 settembre 2023 a

Gaffe per Antonella Clerici. Accade a È sempre mezzogiorno, dove nella puntata di lunedì 25 settembre alla conduttrice di Rai 1 il nome di una telespettatrice proprio non entrava in testa. La spettatrice ha chiamato la trasmissione per giocare: "Mi chiamo Raffaella", ha esordito la donna, mentre Clerici sembrava non aver capito: "Ciao Rossella". Perplessa, a quel punto la spettatrice ha chiarito "Sono Raffaella", ma niente, la conduttrice non ha proprio capito: "Come Rossella O’Hara".

"No, mi chiamo Raffaella! Come la Carrà", ha precisato ancora la telespettatrice mentre Clerici non ha potuto fare altro che scusarsi, spazientendosi con se stessa: "Ah, Raffaella come la Carrà! Ma p**ca mi seria. Scusa, vedi che sono…Ho qualche difficoltà di udito", si è giustificata tra le risate sia sue che della telespettatrice. E ancora: "Stavo per fare una battuta ma non la faccio. Meglio se sto zitta…Raffaella, non farmi dire nient’altro".

Eppure gli scivoloni non sono finiti qui. Alla domanda "da dove chiama?", la concorrente ha risposto "Trabia", in provincia di Palermo, ma Antonella ha capito "Pavia". Un altro strafalcione sul quale Clerici ha preferito non perdere altro tempo, dando la possibilità alla signora di giocare con la trasmissione di viale Mazzini.