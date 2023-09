Sophia Loren, brutta caduta in casa: "Fratture", ore di angoscia a 89 anni

25 settembre 2023 a

a

a

Brutto incidente per Sophia Loren, che pare sia caduta accidentalmente nella sua casa di Ginevra. Per fortuna in quel momento insieme a lei c'erano la governante e l’assistente Ninni, che ha subito chiamato i soccorsi. In ospedale, poi, hanno scoperto che l'attrice - 89 anni compiuti lo scorso 20 settembre - aveva delle fratture al livello dell'anca. Di qui la necessità di un intervento chirurgico.

L'operazione, comunque, sarebbe andata a buon fine. In ogni caso, l'attrice campana non riuscirà a rispettare i suoi prossimi impegni, come l'inaugurazione del ristorante dedicato al suo nome, in programma a Bari domani, martedì 26 settembre. Lì avrebbe dovuto ricevere anche la cittadinanza onoraria del capoluogo pugliese. È proprio un post sui social del locale che ha dato la notizia: "Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la signora Loren tornerà prestissimo con noi". I fan dell'attrice, insomma, possono tirare un sospiro di sollievo. Anche il professore che l’ha operata ha confermato che l’intervento è perfettamente riuscito. Pur essendo andata bene l'operazione, però, l'attrice dovrà stare a riposo per un po' prima di riprendere la vita normale. E nel frattempo dovrà sottoporsi anche alla riabilitazione.

"Mi fa male solo a parlarne": Benedetta Parodi, il lutto che la tormenta

A inizio settembre la Loren, Premio Oscar nel 1962, aveva partecipato come madrina alla sfilata-evento "One night only", organizzata da Armani all'Arsenale di Venezia. A giugno, invece, aveva preso parte alla serata di celebrazione dei 100 anni dell'Arena di Verona Opera Festival. Il suo ultimo film, "La vita davanti a sé", risale al 2020. La pellicola, diretta dal figlio Edoardo Ponti e trasposizione dell'omonimo romanzo di Romain Gary, era stata girata a Bari.