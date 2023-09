Le Iene, Veronica Gentili vuota il sacco: "Belen, Davide parenti e perché ho vacillato"

27 settembre 2023 a

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno de Le Iene, in palinsesto su Italia 1 a partire dal prossimo 3 ottobre. Programma rivoluzionato, con l'arrivo di Veronica Gentili in conduzione al posto di Belen Rodriguez. E ora, l'ex conduttrice di Controcorrente, alla vigilia della nuova avventura si racconta in un'intervista concessa a Chi.

La Gentili premette che la proposta di condurre Le Iene è stata per lei stessa una sorpresa: "All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti". Quindi svela di aver tentennato. "Lì per lì ho vacillato: perché, sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare, prima di dire sì", ammette Veronica Gentili.

"Senza fiato": così Pier Silvio ha sconvolto Veronica Gentili

Scontata, poi, una domanda su Belen, la showgirl argentina che, a lungo, è stata al timone del programma di Davide Parenti: "Non la conosco, non ho conosciuto nessuna di loro. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne", spiega Veronica Gentili. Dunque, proprio su Davide Parenti: "Non è uno che te le manda a dire: cose belle, brutte, cattive, carine, dolci, lui te le dice sempre. Ed è meglio così, perché almeno hai chiaro quello che vuole", conclude Veronica Gentili.