Pierre Arditi, malore sul palco: sospetto ictus, terrore a teatro

28 settembre 2023 a

a

a

Colpito da malore l'attore francese Pierre Arditi mentre era in scena al teatro Edouard VII a Parigi. Stando a quanto riportato dai media francesi, il brutto imprevisto sarebbe avvenuto poco dopo l'inizio dello spettacolo "Lapin", mentre era sul palco insieme a Muriel Robin. L'attore, 78 anni, avrebbe avuto delle difficoltà a parlare, tanto che a un certo punto dello spettacolo avrebbe iniziato a balbettare. Qualcuno in platea ha anche pensato fosse parte dello show. Poi, però, l'espressione preoccupata sul volto di Muriel Robin ha fatto capire a tutti che in realtà si trattava di qualcosa di grave.

Per questo, poi, Arditi è stato portato subito in ospedale. Secondo l’emittente BFMTV, potrebbe essersi trattato di un sospetto ictus. A seguito del malore dell'attore, lo spettacolo è stato sospeso ed è stato chiesto al pubblico di lasciare la sala. Agli spettatori non sarebbe stata fornita alcuna informazione sulle condizioni di salute dell'attore. Sarebbero stati rassicurati solo con uno sbrigativo "va tutto bene", come riporta la stampa francese.

Mangia tonno, tachicardia e difficoltà a respirare: il dramma di Eleonora

Pierre Arditi, noto attore francese non solo di teatro ma anche di cinema, ha recitato in film di registi famosi, come Alain Resnais e Claude Lelouch. Ma non solo. Perché Arditi ha preso parte anche ad alcune serie televisive, come "Benjamin Lebel – Delitti D.O.C," e ha lavorato come doppiatore, prestando la sua voce a Christopher Reeve nella trilogia di "Superman", a Terence Hill nei film di "Trinità" e nei film per bambini come "Kung Fu Panda".