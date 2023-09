Francesca Fagnani smaschera Enrico Mentana: "Come mi ha corteggiato"

28 settembre 2023 a

Francesca Fagnani è andata oltre ogni aspettativa con il ritorno di Belve su Rai 2: la prima puntata ha stracciato la concorrenza di Rete 4 e La7 e per poco non ha superato anche Canale 5, facendo registrare il 10% di share e oltre 1.6 milioni di spettatori. Ciò significa che il format sta diventando sempre più riconoscibile e che le interviste con Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Arisa sono state particolarmente azzeccate.

Intervistata dal settimanale Oggi, la Fagnani ha parlato anche della relazione con Enrico Mentana, iniziata dieci anni fa, e ha rivelato che il corteggiamento del direttore del TgLa7 è stato molto lungo: “Almeno un anno e mezzo”, ha sottolineato. Insomma, non è stato il classico colpo di fulmine: “Non c’è sempre, alcune persone ti crescono dentro”. Evidentemente questo è il caso di Mentana e della Fagnani, con quest’ultima che alla fine si è innamorata del collega nonostante la differenza d’età.

Recentemente la giornalista è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato brevemente di Mentana. Non si è lasciata andare a dichiarazioni altisonanti, che tra l’altro non sono nel suo stile. Anzi, ha fatto anche una battuta simpatica sulla loquacità del compagno: “Chi scelgo tra i miei cagnolini ed Enrico? Il bello è che i cagnolini non parlano”.