Sabrina Ferilli demolisce Cattelan: "Belen ha un problema con l'alcol? Che signore..."

27 settembre 2023 a

Alessandro Cattelan si è vendicato di Belen Rodriguez. Un gesto che a detta di molti, Sabrina Ferilli compresa, si sarebbe potuto evitare. Tutto ha avuto inizio quando la showgirl argentina all'ultimo ha disertato la prima puntata di Stasera c’è Cattelan. A spiegare le motivazioni lo stesso conduttore di Rai 2: "Stasera avremo Annalisa, Tedua e poi ovviamente sarà qui con noi Belen! No, non c’è è andata via. In realtà nemmeno è venuta. Adesso vi svelo cosa è successo davvero", sono state le sue parole durante la puntata di martedì 26 settembre.

E a stretto giro è arrivata la frecciata: "Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve (il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai2, ndr) in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’. Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene".

Ecco che Cattelan è sceso nei dettagli, forse oltrepassando i limiti: "Io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera". A quel punto il conduttore ha mostrato a tutti una foto che vede la showgirl bere: "Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore". Un'uscita infelice per Ferilli che ha replicato con un semplice "che signore".