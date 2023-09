Pino Insegno, "sto male": il dramma dopo il ritorno su Rai 2

29 settembre 2023 a

Pino Insegno ha concesso un’intervista a Pierluigi Diaco, all’interno di Bella Ma’, su Rai2. Il conduttore si è aperto molto con il collega, non nascondendo il suo malessere per il ritorno difficile in televisione, con il Mercante in fiera che non sta facendo registrare grandi ascolti e sta invece ricevendo parecchie critiche. “Come sto? Sto male”, ha ammesso senza mezzi termini Insegno, che poi si è sfogato in merito a quelle che ritiene critiche non costruttive.

“Le critiche non sono logiche - ha dichiarato - non sono mirate, fanno male. Aspettano che il programma vada male. Rai2 in certi orari deve essere scoperta dal pubblico. Arrivare al 3-4% di share nello slot del preserale è una grande fatica, un giornalista dovrebbe dirlo. E invece dicono: ‘Hai visto, sei raccomandato! 43 anni che faccio questo mestiere!’. Di certo le note simpatie politiche di Insegno non lo stanno favorendo in questo momento a livello di critiche, al tempo stesso però l’ultimo dato del Mercante in Fiera è pesante: 357mila spettatori e l’1,9% di share.

Tralasciando il capitolo legato all’attuale ritorno in Rai, Insegno ha raccontato anche cose della sua vita privata. A partire dal fatto di avere un solo testicolo, un fatto che lo ha un po’ traumatizzato negli anni passati: non a caso la sua prima volta è stata al buio “perché mi vergognavo”. A proposito di prime volte, l’esordio in carriera è avvenuto come doppiatore. Scherzando con Diaco ha spiegato che “i porno li ho solo doppiati”.