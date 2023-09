Annalisa, "ma che domanda è?". Cala il gelo in diretta

30 settembre 2023 a

Non ha preso benissimo la domanda intima, Annalisa. La cantante savonese, protagonista dell'estate con due super tormentoni come Disco Paradise e Mon Amour (e qualche mese prima, con l'altra hit Bellissima), è stata intervistata da Radio Zeta. La chiacchierata, più che sul piano musicale, è presto scivolata sulle questioni sentimentali e in particolare sul recente blindatissimo matrimonio della popstar con Francesco Muglia.

Un evento rosa che ha fatto impazzire i social, con gli "spoiler" dell'ex allieva di Amici di Maria De Filippi e i suoi suggestivi cambi d'abito. Uno degli appuntamenti più glamour degli ultimi mesi, con la presenza non solo della De Filippi ma anche di Rudy Zerby e della collega Alessandra Amoroso, pure lei rivelata dal talent di Canale 5.

A far innervosire Annalisa, solitamente tanto garbata quanto riservata, una domanda in particolare: "Non vorrei essere indiscreto - premette l'intervistatore -, ma come si concilia la vita della moglie con quella dell’artista?". "Non c’è una vita diversa, nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima… e menomale", risponde l'artista dopo qualche secondo di sienzio, un po' interdetta.

"Io parlo di lavoro, ad esempio se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare…", prosegue lo speaker provocando la reazione stizzita della cantante: "Ma che domanda è? Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto secondo me che non cambi nulla". Il video del vivace scambio di vedute è diventato subito virale, condiviso su X e Instagram da tanti profili "non ufficiali" della cantante nonché, ovviamente, da decine e decine di fan.