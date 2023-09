Annalisa, la foto sexy lascia senza parole: eccola...

04 settembre 2023 a

Annalisa, cambio di look radicale. La cantante ha abituato i suoi fan a repentine inversioni a U sul suo outfit ma anche sui capelli e sul trucco. Questa volta ha lasciato tutti davvero senza parole.

E così la nuova svolta arriva con l'annuncio della sua nuova sfida professionale. Infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha ormai per annunciare il nuovo singolo, Annalisa ha condiviso uno scatto che la ritrae bionda con un pixie cut. E come era prevedibile il cambio look ha scatenato i fan sui social. Un diluvio di commenti è arrivato sui profili della cantante: “Ti amo Annalisa, sei pazza”, “Tutto così perfetto”, “Mamma mia Annalisa”, “Sei pazzesca” e ancora “Madre Annalisa sei matta”.

Insomma a quanto pare Annalisa ha fatto centro ancora un'altra volta. Ma non è la prima volta che assistiamo a un vero e proprio cambio di look da parte della cantante che ha spopolato nelle classifiche dell'estate. Qualche tempo fa infatti aveva mostrato ai fan per la prima volta un caschetto castano con la frangia per annunciare la nuova canzone. L’hair look era, però, rappresentato da una parrucca, usata solo per girare il video del singolo Mon Amour. Adesso invece c'è il biondo. E a giudicare dai commenti dei fan potrebbe restare a lungo tra i capelli di Annalisa.