Annalisa, Maria De Filippi così al matrimonio: lì sotto... clamoroso

Finalmente sono arrivate. Dopo giorni di puro mistero, ecco le foto del matrimonio di Annalisa con il compagno, il manager Francesco Muglia. I due, dopo il matrimonio in Chiesa, hanno organizzato un rito laico nel Golfo dei Poeti, in Liguria. Tra i presenti tanti colleghi dell'ex allieva di Amici. Ed ecco che tra gli invitati c'era anche Maria De Filippi. Proprio il look scelto dalla conduttrice di Canale 5 ha attirato l'attenzione di tutti.

La De Filippi, come immortalato dal settimanale Chi, ha optato per un abito di colore giallo e per delle sneakers griffate Louis Vuitton dal costo di 915 euro. Sopra, infatti, le iniziali LV e la classica tela Monogram. A completare l'outfit un tailleur con pantalone giallo in tinta con gli occhiali da sole abbinato a una canotta di seta bianca.

Annalisa e Francesco Muglia prima del rito civile avvenuto il primo luglio, si sono sposati ad Assisi in una cerimonia intima avvenuta il 29 giugno. La funzione religiosa è stata celebrata da padre Giuseppe Sagrino nella splendida cornice della Basilica di San Francesco d’Assisi. Successivamente la cerimonia gli sposi hanno offerto un aperitivo nel Chiostro per poi spostarsi con i pochi invitati per continuare i festeggiamenti alla Locanda del Cardinale.