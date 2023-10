Pamela Prati dopo Mark Caltagirone "cancella" il nuovo fidanzato. Gelo dalla Venier

01 ottobre 2023 a

Pamela Prati è stata ospite di Mara Venier a Domenica in, nella puntata di oggi primo ottobre, nello stesso studio in cui aveva annunciato al pubblico le nozze con Mark Caltagirone, il "fantasma". Ora la showgirl è rinata grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show. "Per me questo è un momento bellissimo, sono felice, è una rinascita per me. Grazie a Carlo Conti che mi ha preso, avevo già fatto due provini non andati bene. Ho sofferto molto per non essere stata compresa", ha detto riferendosi proprio allo scandalo Mark Caltagirone. “Ero molto preoccupata per te, ora te lo posso dire. Eri disperata, magra”, l'ha interrotta la conduttrice. "Sì è vero”, ha risposto la Prati.

Che però ha in qualche modo "cancellato" il suo nuovo fidanzato, il 19enne Simone Ferrante, con il quale ha 45 anni di differenza. Una liason documentata dai paparazzi che però ha insospettito le malelingue. Dalla Venier la Prati ha sviato l'argomento. "Sei innamorata adesso?”, le ha chieso la Venier. E pamela anziché rivendicare la sua storia d'amore, ha risposto in modo vago: "Io sono innamorata sempre, sono innamorata della mia famiglia". Zia Mara ha capito che non ne voleva parlare e ha cambiato discorso: "Ah ecco, quello va bene. Non voglio parlare di gossip, troppo bella la chiacchierata di oggi", ha detto.