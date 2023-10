Fiorello, "ciao Tommasino": le lacrime dello showman, lutto per la tv italiana

Roberto Tortora 02 ottobre 2023 a

a

a

Fiorello piange una delle sue spalle più longeve: si è spento all’età di 84 anni, infatti, l’attore Tommaso Accardo, caratterista anche di numerosi spot pubblicitari.

Capelli scuri, baffi e coppola in testa, incarnava il perfetto clichè del contadino siciliano di un tempo. L’uomo risiedeva a Mentana, in provincia di Roma, dove conduceva una vita molto semplice, fatta di passeggiate e sorrisi con chi lo incrociava e lo riconosceva. A darne la notizia su X (la piattaforma meglio conosciuta un tempo con il nome di Twitter) è lo stesso Fiorello, che ha pubblicato una foto di loro due insieme e lo ha salutato semplicemente con un “Ciao Tommasino”.

Video su questo argomento Fiorello, la stoccata: "Non è stato facile, ho il Daspo a via Asiago"

Anche se viveva in provincia di Roma, Accardo era originario di Gibellina, in provincia di Trapani, dove nacque nel lontano 1939. Da molti anni, però, aveva lasciato la Sicilia per trasferirsi nella Capitale. Con Fiorello ha collaborato per diversi spot pubblicitari, soprattutto quelli delle compagnie telefoniche, ma aveva avuto un ruolo da caratterista anche nel varietà Stasera pago io.

Accardo, conosciuto dai più come Tommasino, ha avuto nel 1985 anche una parte nel film comico Mezzo destro, mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone con i protagonisti Gigi Sammarchi e Andrea Roncato. È comparso, inoltre, anche nella serie tv Boris in ben tre episodi. Rappresentava quel volto familiare che non prendeva mai la scena ai protagonisti, ma che il pubblico riconosceva ogni volta che appariva in punta di piedi.