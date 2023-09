Fiorello, bordata contro Fedez: "Perché lo lasciamo a casa"

19 settembre 2023 a

Novità in casa Fiorello: la famiglia di Viva Rai 2, che tornerà in onda a partire da lunedì 6 novembre, si allarga. Per quanto riguarda le riconferme, ritroveremo accanto a Fiorello Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e il signor Ruggiero Del Vecchio, sarto di 83 anni in pensione. Quest'ultimo qualche tempo fa ha raccontato: "Fiorello l'ho conosciuto in un bar, e oggi è come un figlio per me". Ora, grazie al programma, l'83enne è diventato l'idolo dei giovanissimi.

Sarebbe sicura, poi, anche la presenza del corpo di ballo, che molto probabilmente sarà ancora diretto e coreografato da Luca Tommasini. Conferme a parte, però, ci saranno anche degli elementi nuovi in questa seconda stagione della trasmissione. È stato proprio Fiorello ad annunciarli. Uno di questi è rappresentato da Gabriele Vagnato, il ragazzo scelto per svolgere il ruolo di inviato: tutte le mattine andrà nelle scuole e si collegherà con i ragazzi e con i professori. Un modo per coinvolgere anche i più giovani.

Lo showman siciliano, inoltre, ha fatto sapere che, proprio come successo l'anno scorso, anche quest'anno seguirà il Festival di Sanremo. Rimanendo sul tema, il conduttore ha scherzato su Fedez e Chiara Ferragni: "Chiara vieni a Sanremo? Vieni da noi. Fedez lo lasciamo a casa".