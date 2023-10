Fedez, il malore in aeroporto: il drammatico retroscena prima dell'intervento

02 ottobre 2023 a

Le condizioni di Fedez sono in costante miglioramento. Il rapper, ricoverato e uperato d'urgenza per due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna, ha già intrapreso il decorso post operatorio e secondo i medici il recupero potrebbe avvenire nel giro di sei settimane. Come ha fatto sapere il pesonale sanitario "La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento". Una procedura che ha salvato la vita a Fedez. Una rara complicanza che però è stata presa in tempo e dunque tra qualche giorno il cantante potrà riabbracciare la moglie, Chiara Ferragni, e i suoi figli che lo attendono a casa. Fedez, dopo la paura, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan per ringraziarli per i messaggi di affetto ricevuti in ospedale: "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, e ancora: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita".

E nelle ultime ore sono emersi alcuni retroscena su quei minuti concitati che hanno preceduto il ricovero. Fedez a quanto pare si trovava in areporto con il suo staff. Poi il malore improvviso. Immediatamente è scattato l'allarme e il rapper è stato immediatamente trasferito in ospedale.

Qualche minuto dopo era già sotto i ferri. Il tempismo per il ricovero e per l'operazione sono stati determinanti per mettere a riparo Fedez da ulteriori rischi. Ora, per qualche giorno, dovrà rispettare le indicazioni dei medici: riposo assoluto. Con lui, al suo fianco, sempre Chiara Ferragni che ha raccontato ai suoi follower cosa ha provato in quei momenti di paura mentre Fedez veniva trasportato in osepdale. Ha preso il primo volo da Parigi per stare vicino al marito.