Fedez portato d'urgenza in sala operatoria: nuova emorragia, le sue condizioni

Nuovo intervento chirurgico d'urgenza per Fedez che si trova già ricoverato da qualche giorno all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa LaPresse, questa notte il rapper milanese è stato portato un'altra volta in sala operatoria per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di una nuova ulcera.

Fedez era già stato sottoposto giovedì scorso a delle trasfusioni di sangue dopo la scoperta di due ulcere e la moglie Chiara Ferragni - che da 24 ore non posta niente sui suoi profili social - era stata costretta a lasciare Parigi dove stava seguendo le sfilate di moda per correre al suo capezzale. Stamattina 2 ottobre la influencer è tornata a trovarlo insieme ai suoi genitori. Secondo fonti ben informate il rapper è molto debole ma il sanguinamento è stato bloccato. Si escludono però le dimissioni nei prossimi giorni.

Dopo il primo intervento il rapper milanese aveva rotto il silenzio sui social: "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio". L'ulcera anastomotica che lo ha colpito "può capitare" dopo un intervento come quello subito da Fedez, aveva chiarito il chirurgo Massimo Falconi che l'anno scorso lo aveva operato per un tumore al pancreas: "Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo 'cucito', suturato", aveva spiegato in una intervista a Il Corriere della Sera. I sintomi sono "dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, raramente, ematemesi (vomito di sangue) oppure melena (emissione, con le feci, di sangue digerito)". Quando si presenta "questa complicanza, che spesso può richiedere un ricovero ospedaliero, viene generalmente risolta con terapie farmacologiche oppure con un trattamento endoscopico che ferma il sanguinamento" e nel caso vengono fatte "delle trasfusioni di sangue".