Veronica Gentili, gelo alle Iene: "Il suo cavallo ha defecato sull'auto di Gerry Scotti"

04 ottobre 2023 a

"È ora di raccontarvi davvero chi è la nuova conduttrice delle Iene": Max Angioni lo ha detto durante la prima puntata della nuova stagione del programma di Italia 1, in onda ieri in prima serata. Quest'anno, infatti, a prendere il posto di Belen Rodriguez è stata Veronica Gentili, ex presentatrice di Controcorrente su Rete 4. Il collega Angioni, allora, ha voluto spiegare ironicamente i motivi dietro la scelta di Mediaset: "L'abbiamo presa per tanti motivi. Innanzitutto lei è green, non viene a lavorare in macchina o in moto, ma direttamente a cavallo".

Poi, mostrando una foto della giornalista a cavallo, ha esclamato: "Guardate che amazzone. Purtroppo adesso si è separata dal cavallo dopo che ha defecato sulla macchina di Gerry Scotti". E a quel punto la Gentili ha fatto fatica a trattenere una risata. Poi si è ricomposta e ha rimproverato scherzosamente il comico: "Non si dicono queste cose". Ma lui ha insistito: "E non si fanno neanche".

"E ultima cosa che non sapete - ha aggiunto Angioni -. Veronica è qui grazie ai Maneskin. Aveva fatto il provino come bassista al posto di Victoria, però cos'è successo? È successo che lei ha detto no alle stelline sui capezzoli". Il riferimento è ad alcune foto della bassista con i seni scoperti. "Però Veronica devo darti una brutta notizia, anche qui alle Iene mettiamo i capezzoli sulle stelline e talvolta le stelline sui capezzoli", ha detto il conduttore, mostrando delle stelline rosse sulla sua camicia, proprio in corrispondenza dei capezzoli. "Allora io mi prendo del tempo per elaborare questa cosa e intanto andiamo avanti", ha tagliato corto alla fine la Gentili.

