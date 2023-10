Reazione a catena, la frase al veleno dopo la puntata: "Ora la busta chiusa"

06 ottobre 2023 a

a

a

Reazione a catena continua a volare negli ascolti. Il quiz show condotto da Marco Liorni sta lansciando il segno su Rai Uno e di fatto, puntata dopo puntata, batte ogni record di share nella sua fascia oraria. Ma come sempre le polemiche, anche nel corso dell'ultima puntata, non sono mancate. "Le amiche in onda" continuano a restare sulla poltrona della campionesse e anche questa volta al momento decisivo, quello dell'"Intesa vincente" hanno superato senza alcun problema gli sfidanti de "Le mai in quattro". I tre protagonisti di questa nuova fase di Reazione a Catena sono arrivati all'appuntamento finale con un bottino di 128mila euro.

La catena era composta da queste parole: mano libera, disegno, puntina, disco, musica, reggae, Giamaica, Caraibi, Pirati, ossa, Carne, sangue, Vena. E la cifra con cui “Le amiche in onda” sono arrivate alla parola finale è stata di 32.000 euro. L'ultimo miglio, l'ultima catena, era composta da "Vena, in….e, ?". I giocatori hanno deciso di comprare il terzo elemento, "debole". Non sono riusciti a indovinare il lemma mancante, "inclinazione". ma qualcuno sui social, seguendo la puntata, ha lanciato un sospetto: "Poteva essere anche 'interesse' la parola da scovare". E da qui si è scatenato un diluvio di tweet, di accuse e teorie solite di complotti che non hanno mai trovato alcuna conferma.

Mariluna nel panico a Reazione a Catena, "c'entra il fidanzato?": caos in studio

Ormai le catene finali da quando i "Dai e Dai" sono usciti di scena sono entrate nel mirino di alcuni telespettatori che parlano di "concorrenti raccomandati". Poi c'è chi invoca la "busta chiusa": "Basta la vogliamo perché anche questa sera la risposta poteva essere doppia". Insomma c'è chi mette in dubbio anche il regolamento del gioco. Ma di fatto la procedura è regolarissima e il programma viene gestito con maestria da Liorni. Ma si sa, la mamma dei complottisti è sempre incita. Anche in tv.