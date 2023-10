Barbara d'Urso, camicia sexy bianca e nera: la foto fa impazzire tutti

Roberto Tortora 06 ottobre 2023 a

Lontana (ma non troppo) dai riflettori, Barbara d’Urso si gode la sua vita da turista per l’Europa, prima a Londra per migliorare il suo inglese, ora a Parigi per vivere appieno la “Ville Lumiére”. In attesa che il contratto con Mediaset decada al prossimo 31 Dicembre e lei sia finalmente libera di abbracciare nuovi progetti. Se davanti alle telecamere non la si vede dall’ultima puntata dell’ultima stagione di Pomeriggio Cinque, sui social non manca di far sentire la propria presenza. In particolare, sul suo profilo Instagram ogni giorno racconta ai followers la sua vita al di là dei confini italiani.



Nell’ultimo post pubblicato sembra voler dare una bella frecciatina: seduta su un balconcino, indosso una camicia sexy bianca e nera, sfoglia un libro “double face”, cioè leggibile da entrambi i versi, perché la rilegatura prevede due copertine in testa e in fondo, posizionate l’una in un verso e l’altra in quello opposto. Nel copy la showgirl scrive: “Quale sarà il verso giusto?”.

Barbara d'Urso è in Italia: ecco dove torna in scena, gelo a Mediaset

Ovviamente la pioggia di like è stata incessante, ma in molti si sono chiesti se, dietro questa domanda, ci sia il dubbio professionale su quale strada intraprendere. Intanto, i followers la richiamano a gran voce nel piccolo schermo, un utente le scrive: “Ti prego Barbara torna, senza di te la tv non è più la stessa”. Un altro invece la inonda di complimenti: “Sei sempre più bella, sei rinata!”, e anche: “Nessuna è come te”. E c’è chi, infine, stronca completamente il nuovo corso di Myrta Merlino e le scrive: “Hanno tolto te da pomeriggio 5 per fare lo stesso programma trito e ritrito, ma con una conduttrice antipatica, fredda, senza empatia, sembra un robot, hanno cambiato 1.000 volte in peggio”. Intanto, continua il suo tour teatrale con lo spettacolo “Taxi A Due Piazze”, il 3, 4, 5 Novembre sarà in scena al Teatro Alfieri di Torino. E, poi, chissà… in ballo per lei anche una serie su Neflix? Per ora Dagospia la ritiene, questa, una fake news, il tempo svelerà il mistero sul futuro di Barbara d’Urso.