Barbara D'Urso a Londra, cosa c'è dietro: il nuovo progetto in tv

01 ottobre 2023 a

Barbara d'Urso dopo l'addio a Mediaset si trova da qualche tempo a Londra per nuovi progetti. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice sarebbe in Gran Bretagna per perfezionare il suo inglese perché starebbe per approdare su Netflix. Riporta il settimanale Di Più che la D'Urso potrebbe essere la protagonista di una nuova serie internazionale prodotta proprio dalla piattaforma streaming.

L'accordo con il colosso sarebbe già stato raggiunto ma non ufficializzato perché il contratto con Mediaset scadrà a fine anno. Per la stessa ragione sembra anche che le riprese inizieranno all'inizio del 2024 "quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale".

Del resto non sarebbe la prima volta per la D'Urso recitare. La conduttrice infatti ha interpretato la ginecologa Giorgia Basile nella fiction Dottoressa Giò e ha partecipato ne Lo Zio d’America con Christian De Sica e Paolo Conticini.

Tant'è. A novembre Barbara D’Urso rientrerà in Italia per riprendere il suo progetto teatrale, Taxi a due piazze, in programma al Teatro Alfieri di Torino il 3 e il 5 novembre. La commedia, firmata da Ray Cooney nel 1984, è stata riadattata e realizzata da Chiara Noschese e vede la conduttrice vestire i panni della tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio. Ad aiutarla in questa ardua impresa ci sarà la sua fedele amica, interpretata da Rosalia Porcaro.