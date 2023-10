Madonna, ecco il suo volto oggi: come ha fatto a ridursi così

09 ottobre 2023 a

Madonna quasi irriconoscibile. La cantante si mostra su Instagram con il volto dai tratti più rotondi e gonfi del solito, creando non poco scalpore tra i suoi fan. "Le sue labbra sembrano esplodere", scrive un utente mentre un altro le fa eco: "Le persone devono smettere di iniettarsi roba in faccia". Madonna, va detto, non ha passato un periodo facile. La regina del pop è reduce da un improvviso ricovero a causa di un’infezione batterica. Infezione che l'ha costretta a posticipare a metà ottobre il tour "Celebration".

Secondo fonti a lei vicine, dimessa dall'ospedale, Madonna si è ritirata nella sua casa di New York. Con lei i figli Lourdes Leon, 26 anni, Rocco Ritchie, 23, David Banda, 18, Mercy James, 17, e le gemelle Stella di 11 anni ed Estere. "Grazie per la vostra energia positiva, preghiere e parole di incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore. Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita - ha detto una volta uscita dalla terapia intensiva -. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour".

Inoltre - ha ammesso - "non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere qualcuno. Il mio obiettivo ora è la mia salute e diventare più forte e posso assicurarti che tornerò con voi il prima possibile!".