Madonna, i parenti "preparati al peggio": "Vomita in modo incontrollabile"

C'è tanta preoccupazioni per le condizioni di salute di Madonna. La cantante è sì stata dimessa dall'ospedale, ma la situazione non sarebbe delle migliori. Fonti vicine alla popstar citate da Tmz, affermano che Madonna vomiterebbe di continuo e sarebbe fortemente debilitata, tanto da non riuscire ad alzarsi dal letto.

Tutto è accaduto qualche giorno fa quando la 64enne sarebbe stata portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata trovata priva di sensi dalla famiglia. Da lì il ricovero e la terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica. "Ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo", spiega chi le sta vicino.

I parenti, infatti, si sono "preparati al peggio" dopo il ricovero, perché "tutti credevano di poterla perdere". E ancora: "Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che modo sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. Ecco perché è stato tenuto segreto fin da sabato". Intanto non è ancora chiaro quale tipo di infezione avesse, ma gli esperti hanno affermato che l'intensa preparazione per il suo tour e gli estenuanti allenamenti potrebbero averla resa più suscettibile a infezioni normalmente innocue