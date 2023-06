Madonna in terapia intensiva, "grave infezione batterica": ritrovata incosciente

Roberto Tortora 29 giugno 2023 a

Paura per Madonna, la pop star numero uno al mondo ha dovuto posticipare il suo tour a causa di seri problemi di salute. La cantante, secondo quanto riporta Variety, ha sviluppato una seria infezione batteria che l’ha costretta al ricovero per alcuni giorni in terapia intensiva. Dopo i primi momenti di apprensione, la salute della Ciccone (nome d’anagrafe) sta lentamente migliorando e, per fortuna, dovrebbe ristabilirsi presto.

La sua tournèe Celebration a vrebbe dovuto cominciare il 15 Luglio dalla Rogers Arena di Vancouver, ma, stavolta secondo Page Six, l’artista sarebbe stata trovata addirittura in stato di incoscienza ed è stata trasportata d’urgenza in un ospedale di New York. Intubata per almeno una notte, Madonna sarebbe ora vigile e in convalescenza. A farle compagnia sua figlia Lourdes Leon, che le è rimasta a fianco per tutto il calvario vissuto dalla mamma.

La notizia del rinvio del tour è apparsa sul profilo Instagram ufficiale del suo manager, Guy Oseary, il quale ha scritto: “Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”. È probabile che le date iniziali vengano poi recuperate in coda al tour, che ha un programma serrato e che prevede lo sbarco in Europa il 14 ottobre, prima di tornare in Nord-America il 13 dicembre e proseguire fino al 30 gennaio 2024, data che, viste le circostanze, verrà ora posticipata con molta probabilità. La vincitrice del Grammy ha in scaletta tutti i successi della sua carriera, eseguirà i suoi brani più evocativi, dal suo debutto omonimo del 1983 attraverso il suo album del 2019, Madame X" Tutti i fan si augurano che torni in forma il prima possibile, del resto è Madonna.