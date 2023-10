Reazione a Catena, "fanno finta": la frase al veleno sulle Amiche in Onda

12 ottobre 2023 a

Reazione a Catena è diventato un fenomeno culturale, tanto che non sorprende affatto che la Rai abbia deciso di prolungarlo ben oltre la fine dell’estate. La trasmissione condotta da Marco Liorni fa ogni giorno il pieno di ascolti, stracciando la concorrenza e strizzando l’occhio anche ai giovani, che si lasciano coinvolgere dalla bellezza del format, semplice e divertente. Soprattutto il gioco dell’intesa vincente è diventato molto diffuso: ci sono anche famosi streamer che replicano il format sul proprio canale, ottenendo grande successo in termini di visualizzazioni.

Al momento a Reazione a Catena le campionesse sono le Amiche in Onda che, per quanto brave, non scatenano particolari simpatie tra una fetta di telespettatori. Soprattutto i commentatori dei social sono abbastanza critici nei loro confronti: da giorni ormai gira una teoria secondo cui le campionesse sarebbero favorite dagli autori, e non solo tramite catene finali abbastanza abbordabili che consentono di vincere il montepremi. “Quello che mi fa ridere - scrive un utente commentando la puntata di mercoledì 11 ottobre - è che fanno pure finta come se stessero facendo chissà quale fatica per indovinare parole ovvie che indovinerebbe chiunque”.

https://x.com/ludovicocosimo/status/1712165104999956543?s=20

Un altro utente ha risposto così: “All’intesa sono formidabili, solo uno sciocco può negarlo, ma è innegabile che le loro catene sono strafacili. Da quando ci sono loro c’è stata solo una catena difficile in pratica”. “E chi fa i casting - ha aggiunto l’utente di prima - dovrebbe chiamare comunque persone in grado di essere veloci nell’intesa. Se metti sfidanti lenti e scarsi le faciliti sempre…”. Insomma, c’è un po’ di malcontento riguardo alla gestione del gioco e delle campionesse in carica, ma ciò non sposta di una virgola l’enorme successo di Reazione a Catena.