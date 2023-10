Reazione a catena, "cos'avete ordinato a cena": Amiche in Onda in imbarazzo

10 ottobre 2023 a

a

a

Le Amiche in onda sono talmente forti che Marco Liorni, a puntata in corso di Reazione a catena, può permettersi il lusso di ironizzare sulle loro performance.

Nella puntata in cui Mariluna, Donatella e Valeria si confermano campionesse del quiz del preserale di Rai 1 dominatore degli ascolti della fascia pre-tg, un applauso va senza ombra di dubbio ai giovanissimi sfidanti, i Nini di Nonno, che hanno severamente testato la qualità delle tre signorine costringendole a una grande prova pur di non uscire dalla trasmissione.

"Tutto in 12 secondi". Reazione a Catena, come vengono umiliati i concorrenti: imbarazzo in Rai

Sarebbe stato uno choc, visto il trionfo della sera prima con gli avversari asfaltati praticamente in 12 secondi secchi. "E’ vero che ieri sera siete andate a cena, dopo la vittoria, e avete ordinato crema di verdure?", le prende simpaticamente in giro Liorni, riferendosi alla parola-chiave: "La parola che le ha fatte vincere era crema", ha ricordato il presentatore.

"Povero Marco Liorni": clamoroso a Reazione a Catena, come lo beccano | Guarda

A tenere banco, come detto, è però la sfida con i Nini di Nonno, con simpatico siparietto che coinvolge uno dei tre, Ruben. Dopo aver chiamato un "passo", e vedendo che il sodale Francesco non premeva subito il tasto per bloccare il tempo, si è ritrovato a urlare ancora "passo" facendo sobbalzare Francesco e Liorni, che ha protestato: "Hai chiamato un passo urlato, lo hai fatto spaventare!". "Scusami, scusami", ha replicato Ruben un po' in imbarazzo. Il testa a testa con le "Amiche" è stato straordinario, con 17 punti per gli sfidanti e 21 per le campionesse, che si sono dunque confermate tali.



Ultima catena con 1.297 euro portati a casa, bottino magro ma soddisfazione, perlomeno, per aver azzeccato l'ultima parola "sorte" partendo dall'indizio "tirare" senza richiedere il terzo elemento.