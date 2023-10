Reazione a Catena, Amiche in Onda spietate: come "triturano" i brianzoli

12 ottobre 2023 a

Non c'è più partita a Reazione a catena. Le campionesse Amiche in Onda, dal Salento con furore, si confermano dominatrici indiscusse del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni portando a casa titolo e bottino finale (sia pur modesto).

Dopo aver sconfitto i Nini di Nonno, trio di giovanissimi da Prato assai agguerriti (21 risposte esatte contro 17, per il totale record di 38), Donatella, Mariluna e Valeria si sono ripetute anche nella puntata andata in onda mercoledì 11 ottobre contro I Succulenti, squadra dal nome piuttosto bizzarro e simpatico proveniente dalla verde Brianza.

Per loro, però, pur essendo sicuramente preparati e agguerriti, non c'è stata speranza. L'Intesa vincente resta, infatti, il "giardino di casa" delle Amiche, nonostante molti telespettatori sui social, da giorni, continuino a criticarle, snobbarle, sminuirle e non considerarle all'altezza dei Dai e dai, trio di campioni che in estate ha scritto pagine di (piccola) storia della trasmissione.rimanendo nel cuore e nell'immaginario degli appassionati. Ora, però, qualcuno dovrà ammettere che anche Mariluna & co sono assolutamente all'altezza dei loro predecessori.

I Succulenti infatti sono stati spazzati via dalle campionesse, arrivate così alla Catena finale con 132mila euro di montepremi in ballo. La prova conclusiva, si sa, è sempre molto complicata e infatti il gruzzoletto si dimezza a ogni passo falso. Alla fine, per individuare la parola finale "SE...O", preceduta da"CHIUSO", hanno dovuto chiedere l'aiutino della successiva, "VELOCE", indovinando la risposta esatta: "SERRATO". Applausi ma poca soddisfazione economica, visti gli 8.250 euro portati a casa. Intanto, però, loro potranno riprovarci.