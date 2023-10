Tale e Quale, altissima tensione: "Se si può dire due cose anche noi"

14 ottobre 2023 a

Alta tensione a Tale e Quale Show, dove Giorgio Panariello non le manda a dire a Cristiano Malgioglio. Accade nella puntata di venerdì 13 ottobre in onda su Rai 1. Qui Panariello si è mostrato spazientito per il prolisso monologo di Malgioglio in merito al suo giudizio sull’esibizione di Scialpi nei panni di Boy George. Per l'occasione, tra le altre cose, il paroliere ha raccontato un aneddoto: "Io e Boy George siamo molto amici. Lui mi chiama Anna". Da qui la battuta del comico e attore: "Anna, se si può dire due cose anche noi".

Malgioglio però non ha del tutto apprezzato l'esibizione di Scialpi. Il cantautore ha sottolineato come il cantante, nonostante una buona esibizione, abbia dimostrato di saper cantare ma non avrebbe imitato a perfezione, Boy George. Prima di Scialpi, Malgioglio aveva criticato aspramente Alex Belli per la sua performance.

Di diverso parere Loretta Goggi. Per lei e per Panariello Scialpi ha fatto centro nella voce, nel trucco e nella capacitàdi passare da un artista come Domenico Modugno a un altro artista come Boy George. "Volevo fare i complimenti a Scialpi: ha fatto tre esibizioni ottime. Complimenti anche al trucco che ha fatto un grandissimo lavoro, sono stati bravissimi e tu l’hai interpretato benissimo", sono state le parole di Panariello.