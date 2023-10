Che tempo che fa, ascolti pazzeschi per la prima di Fabio Fazio: senza precedenti per Discovery

16 ottobre 2023 a

a

a

Dalla Rai a Nove, per Che tempo che fa di Fabio Fazio non è cambiato molto in termini di ascolti. Il programma infatti ha fatto più o meno gli stessi numeri, anche se, bisogna dirlo, per il canale di Warner Bros - Discovery è un risultato storico. Se il prime time lo vince la fiction Cuori 2 su Rai 1, con 2.879.000 spettatori e il 16.8 per cento di share, la vera notizia Auditel è appunto che Che Tempo Che Fa che al debutto ha incassato un ottimo risultato.

Preceduta da una anteprima, seguita da 1.633.000 spettatori con l’8.8 per cento di share, la prima puntata della ventunesima edizione del programma di Fazio ha ottenuto sul Nove una media di 2.100.000 spettatori con l’8.5 per cento di share. A seguire Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, dalle 22.23 alle 0.11, ha registrato 1.122.000 telespettatori con l’8.2 per cento di share. Ma il programma, mandato in diretta simul-cast su tutte le reti free del gruppo Warner Bros. Discovery, ha ottenuto complessivamente 2.608.000 spettatori con il 13% nella parte centrale e 1.476.000 spettatori con il 10.83% nel segmento di seconda serata del Tavolo.

"Vaffanc***, mer***. Littizzetto provoca, gelo da Fazio: "Se ci cacciano anche da qui..."

Un risultato senza precedenti, come sottolineato sull’account Twitter del programma di Fazio: "Risultato storico per la prima puntata di Che Tempo Che Fa: 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul Nove, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simul-cast. È il programma più visto di sempre su Warner Bros DiscoveryItalia. Grazie, davvero", si legge accanto a una foto sorridente di Fazio con Luciana Littizzetto.