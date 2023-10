Antonella Clerici, "raccomandate": gelo in diretta, succede tutto a telefono

16 ottobre 2023 a

Antonella Clerici ha dovuto far fronte a un momento di imbarazzo nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno di lunedì 16 ottobre. Tutto stava procedendo come al solito, con le chiamate da casa per partecipare al “gioco del bonsai”. A un certo punto ha risposto al telefono una signora che voleva provare a vincere il buono spesa in palio ma che, non rendendosi conto di essere già in diretta con la conduttrice, si è lasciata andare a un commento a dir poco polemico.

La Clerici era seduta sulla solita altalena quando il centralino le ha passato la signora Maria, che anziché rispondere al saluto della conduttrice ha detto tutt’altro: “Avevano detto che ero la prima di questo (gioco, ndr) e invece mo hanno passato un’altra. Queste sono raccomandate”. Insomma, la signora si stava lamentando perché a suo dire sarebbe stata sfavorita nel “gioco del bonsai”, anche se la concorrente prima di lei in realtà non aveva vinto il buono spesa. Dinanzi alle parole della signora la Clerici è rimasta spiazzata e probabilmente anche un po’ imbarazzata, ma ha tentato di smorzare la tensione cercando di farle capire che era già in diretta: “Pronto? Sentivo che parlavi, non so di che cosa… Non pensavi di parlare con me, parlavi anche con il centralino. Magari pensavi di giocare”.

Compresa la situazione, la signora ha lasciato cadere subito la polemica e si è affrettata a presentarsi: ha quindi fatto sapere di essere romana, ma si era ampiamente capito dall’accento, e di chiamare mentre si trovava in auto, in viaggio verso il paese di origine del compagno. Dopo i convenevoli, la signora ha provato a indovinare il numero di foglie dell’alberello sotto la teca, ma ha sbagliato di un soffio. A vincere è stata la donna della chiamata successiva, che ha indovinato il numero fortunato e portato a casa il montepremi.