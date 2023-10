Antonio Ricci, telefonata di fuoco dopo il caso-Giambruno: "Sei il re dei rompic***"

22 ottobre 2023 a

a

a

Rompe il silenzio, Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, la mano dietro ai fuorionda di Andrea Giambruno che hanno portato alla separazione con Giorgia Meloni. Il creatore del tg satirico di Canale 5 ha infatti diffuso una lunga dichiarazione in cui ha dato la sua versione dei fatti, smentendo in modo categorico che dietro alla diffusione dei video ci fosse qualche "manina" interessata.

Ma nella lunga nota Ricci mette nero su bianco altri particolari interessanti. Parlando di se stesso e del suo modo di agire, spiega: "Lo so, a volte son didascalico. È un mio difetto".

Quindi racconta questo "difetto" con un aneddoto su Fedele Confalonieri: "Violando la privacy vi posso raccontare della telefonata di Fedele Confalonieri. L'incipit è stato: Sei il re dei rompico***, anzi sei l'imperatore dei rompico***". E ancora: "Il seguito, essendo stato pronunciato in stretto lombardo, anche volendo, non sono in grado di riferirlo", racconta Antonio Ricci riferendosi alla telefonata ricevuta da Confalonieri dopo il caso-Giambruno.

"Quando Repubblica ha iniziato a odiare": Antonio Ricci spietato, compagni smascherati

Quindi ha aggiunto: "La cosa che mi ha più stupito di tutto il dibattito è che per il 90% dei giornali sembra impossibile che possa esistere qualcuno che prende iniziative di testa sua e non sia un mero ventriloquo. Un'anomalia da censurare", ha concluso Antonio Ricci.