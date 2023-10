Barbara D'Urso, dopo Mediaset la pensione? "Lavoro in silenzio, e ovviamente..."

27 ottobre 2023 a

Nessuno può mettere Barbara D'Urso in un angolo, figurarsi mandarla in pensione. Carmelita, perso clamorosamente il posto a Pomeriggio 5 e di fatto "congelata" da Mediaset fino a fine anno, quando le scadrà il contratto, in una intervista a La Stampa suona la carica e lancia un messaggio chiarissimo prima di tutto ai propri appassionati fan, quindi ai vertici televisivi italiani.

"Lavoro in silenzio su tante cose, il futuro lo vedo bellissimo. Non è tempo di pensionarmi…", dichiara sibillina. Negli ultimi tempi la 66enne conduttrice napoletana si è trasferita a Londra per misteriosi motivi di "aggiornamento professionale". Si vociferava di un nuovo progetto di Netflix, una serie tv che l'avrebbe vista tra i protagonisti, ma il canale di streaming online ha smentito.

Secondo i beninformati, quando a dicembre scadrà formalmente il vincolo che la lega ancora alla società di Cologno Monzese, che l'ha vista primadonna per 20 anni, la D'Urso sarà pronta ad annunciare il suo futuro. La diretta interessata, sempre alla Stampa, di fatto conferma: "Ovviamente tornerò in tv, è probabile…". Per la prossima stagione è quasi certa la sua presenza da intervistata a Belve, da Francesca Fagnani su Rai 2, non è chiaro se in veste (anche) di collega di rete nella tv pubblica.

Per il momento, "diversifica": "Sono coinvolta in mille cose. Ho podcast, ho aperto uno spazio su Metaverso, con una amica ho una società che organizza eventi, teatro…". Chi la volesse vedere all'opera, intanto, può segnare sul calendario la data del 5 novembre: a Teatro Alfieri di Torino debutterà con lo spettacolo Taxi a due piazze.