Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle? Scontro duro tra Al Bano e Lecciso

Non voleva, Loredana Lecciso. Ma alla fine Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e della biondissima 51enne leccese, ce l'ha fatta. La 22enne sarà protagonista in tv a Ballando con le stelle. Non il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma la versione georgiana. Jasmine viaggerà dunque "oltreCortina", in quel blocco di Europa post-sovietica dove papà Al Bano è considerato un mito della musica leggera, ancora più famoso e venerato che in patria.

Intervistata dal settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, Jasmine ha ammesso che proprio il padre è stato il più entusiasta a fronte della possibilità di provare una avventura così "esotica": "Mio padre ha sempre sostenuto che fosse importante che io e mio fratello Bido (Albano Carrisi Jr, nato un anno dopo di lei, nel 2022, ndr) facessimo esperienze all'estero; e mia madre, che un tempo era meno favorevole, ora ha detto 'Sì'".

Il via libera di Loredana e Al Bano avrà conseguenze anche sulla famiglia, da sempre simbolo di straordinaria unità nonostante le tante differenze, anagrafiche, di vissuto e di "sensibilità", tra i due rami.

Da un lato quello di mamma Romina Power (con Yari, Cristel e Romina, oltre a Ylenia scomparsa nella notte di Capodanno tra 1993 e 1994, dichiarata ufficialmente morta nel 2014) e dall'altro quello della Lecciso. Jasmine partirà per la Georgia a novembre e le registrazioni potrebbero tenerla lontana dall'Italia anche a Natale, che dunque trascorrerebbe senza mamma e papà. "Non lo so ancora... Ovviamente se ci sarà l’occasione tornerò a Cellino San Marco per trascorrere le feste insieme alla mia famiglia".