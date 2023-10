Alessia Marcuzzi, "lividi e dolori": perché è ridotta così

28 ottobre 2023 a

Alessia Marcuzzi sta lavorando duramente in vista dell’esordio in questa nuova stagione televisiva. Dopo aver messo fine al suo rapporto di lavoro con Mediaset, e in particolare alla conduzione de Le Iene, la conduttrice ha portato avanti un nuovo progetto su Rai 2 che le ha subito dato grandi soddisfazioni. Si tratta di Boomerissima, lo show che racconta la tendenze di boomer e millenials: insomma, mette a confronto due generazioni completamente differenti. La prima puntata della seconda stagione andrà in onda il 31 ottobre in prima serata su Rai 2.

In vista di questo importante appuntamento, la Marcuzzi sta lavorando con grande impegno, anche nelle prove di ballo. Come confidato in alcune stories su Instagram, la conduttrice è messa a dura prova dai lividi e dai dolori alle gambe: ha mostrato le sue condizioni in una foto in cui appare con le gambe appoggiate in alto, mentre è sdraiata a pancia in su. Una posizione abbastanza semplice da assumere e che comporta alcuni benefici al corpo. “Lividi e piedi massacrati e cipolle. Posso dire di essere una brava ballerina?”, ha ironizzato la Marcuzzi, suscitando anche una certa curiosità nel vedere come verranno messi a frutto tutti questi duri allenamenti.

Già in passato la conduttrice aveva condiviso con i suoi fan le prime prove della nuova edizione di Boomerissima, pubblicando una foto in cui indossava una canotta bianca e un paio di leggings viola. Insieme a lei c’era Luca Tommassini, coreografo e direttore artistico, e il ballerino Angelo Recchia. La Marcuzzi in quella circostanza stava provando la coreografia del famosissimo ballo di Dirty Dancing: un indizio su quello che si vedrà nella nuova stagione del suo show su Rai 2?