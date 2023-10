Marcuzzi e Panariello, "che bugiardi": rivolta in giuria, gelo a Tale e quale show

28 ottobre 2023 a

Un Cristiano Malgioglio versione Mercoledì della Famiglia Addams si trasforma nell'incubo a occhi aperti di Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi a Tale e quale show.

I tre sono tra i giurati del fortunato talent vip del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Si parte con Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip e protagonista del gossip piccante. Panariello concorda con Loretta Goggi, che lo elogia. Malgy no, per nulla: "Io sono l'unico che dice la verità, Giorgio si appoggia sempre a Loretta. Io non mi appoggio a nessuno, non ne ho bisogno, sono trasparente". Il comico toscano non tace: "Mi appoggio a Loretta perché dice cose sensate". Anche i moderati, insomma, nel loro piccolo si indispettiscono.

Tra le esibizioni più attese e apprezzate c'è stata poi quella di Pamela Prati, nei panni "vintage" e molto amarcord di Carmen Miranda. La diva del Bagaglino ha cantato la mitic Chica chica boom chic con tanto di esotico trucco e parrucco. Il pubblico apprezza, il sempre severissimo Malgioglio molto meno. E non ha nessun problema a dirlo.

"Non ti sei mossa bene, poi hai avuto una pronuncia terribile. Se avessi continuato a cantare questa frutta si sarebbe ammuffita", è la battutaccia di Malgy riferendo al copricapo "vegetale" della Prati/Miranda. La Marcuzzi invece si è complimentata con Pamela, ricordando "per esperienza personale a Boomerissima" quanto sia difficile cantare e ballare contemporaneamente. "In più il trucco... Tu stai facendo tanti sforzi, brava", conclude la bionda conduttrice.

Malgioglio però non molla l'osso e insiste, andando un po' sul personale: "Come sono bugiardi", ha sibilato puntando il dito sui suoi colleghi. Lo spettacolo, come speso accade, è nello spettacolo.