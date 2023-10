Franco Nero a Da noi... a ruota libera: il toccante messaggio di Vanessa Redgrave

29 ottobre 2023 a

A ‘Da noi… a ruota libera’ Franco Nero ripercorre la sua carriera e la sua vita in una lunga intervista a Francesca Fialdini. Allievo di Strehler, a ventisei anni grazie al successo di 'Django' in Italia era già un'icona degli spaghetti western. Ma a lui non è mai bastato essere «il bello» e, appena possibile, lasciava l'Italia per lavorare con maestri come Buñuel e Fassbinder. Oggi ha alle spalle oltre duecento film e tante serie tv.

Ma se la carriera è importante, al centro della vita di Franco Nero c'è una storia d'amore da romanzo, quella con l'attrice britannica Vanessa Redgrave. Franco e Vanessa si conobbero nel 1967 sul set del film 'Camelot' e fu amore a prima vista: i due hanno avuto un figlio, Carlo Gabriel, ma la relazione è destinata a terminare poco dopo. Seguono matrimoni e nuovi amori. A 40 anni di distanza, il ritorno di fiamma nel 2006, tenuto inizialmente segreto e poi rivelato al grande pubblico tre anni più tardi.

Da allora i due sono inseparabili e restano uniti ancora oggi. Tanto è vero che l’attrice interviene a sorpresa a 'Da noi…a ruota libera' con un videomessaggio profondo e appassionato che lascia di stucco l'attore: "Mio carissimo. Penso ogni giorno a te. Non ci vediamo spesso, avrei voluto vederti molto più sovente... ma ho i polmoni che non funzionano bene, come sai". "Abbiamo sempre provato a fare del nostro meglio e ci sono stati momenti favolosi... davvero fantastici!", prosegue la Redgrave. "Io sono quasi alla fine, ho 86 anni, molti più di te! Tu devi vivere molto ancora... Ti raccomando caro mio... carissimo mio! Ti voglio tanto tanto bene”.