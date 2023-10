Matthew Perry morto, "che farmaci hanno trovato": la scoperta che ribalta il quadro

29 ottobre 2023 a

Com’è morto Matthew Perry? Le indagini sono in corso e nessuna ipotesi è esclusa, anche se per ora quella più accreditata sembra ricondurre a un malore. Stando a quanto riporta Tmz, che cita fonti vicine alle forze dell’ordine, l’amato Chandler della serie tv Friends non aveva droghe in casa: sono invece stati trovati farmaci anti-depressivi e anti-ansia e una medicina utilizzata per bronchite cronica o enfisema. Considerando l'utilizzo di tali farmaci che fanno presupporre condizioni di salute non ottimali, acquista ancora più valore l'ipotesi del malore.

Prima di morire Perry ha avuto una giornata normale, come tante altre. Aveva giocato due ore a pickleball in un club vicino casa, dopodiché aveva chiesto all’assistente di fare un paio di commissioni con lui. È stata proprio l’assistente a dare l’allarme, dato che Perry non rispondeva più: l’attore è stato trovato privo di conoscenza all’interno di una vasca idromassaggio Jacuzzi. Non si spetta l’utilizzo di droghe, così come si tende a escludere sia un possibile omicidio che un suicidio: la pista privilegiata dalle forze dell’ordine è quella di un malore, ma è ancora presto per avere certezze riguardo alla morte di Perry. In particolare si attende l’autopsia per determinare le cause esatte del decesso.

La villa di Los Angeles che affaccia sull’Oceano Pacifico è stata posta sotto sequestro dalle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati la madre di Perry e il patrigno, con quest’ultimo che si è limitato a rilasciare le seguenti dichiarazioni: “Siamo devastati. Matthew è stato un vero dono per tutti noi”. E per milioni di persone che lo hanno seguito e amato per oltre 20 anni, dopo averlo conosciuto nella popolarissima serie tv Friends.