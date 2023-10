Alviero Martini, lo sfogo durissimo: "Una vergogna, in autostrada da sei ore"

Roberto Tortora 31 ottobre 2023 a

Chi l’avrebbe detto che proprio lui, Alviero Martini, lo stilista che disegna le mappe su borse, scarpe e camicie avrebbe avuto, prima o poi, problemi proprio con il traffico. E invece gli è successo proprio questo e in un tratto che, oltretutto, non spicca certo per scorrevolezza, cioè l’autostrada A7 Milano-Genova. Da sempre un’autostrada molto trafficata e corredata da numerosi lavori di manutenzione che ne rallentano la percorrenza.

Questo lo sfogo dello stilista piemontese, pubblicato in un video sul proprio profilo Instagram in cui denuncia lo stato precario delle autostrade liguri, da tempo ostaggio di cantieri, restringenti e scambi di carreggiata: “Da Milano a Sanremo ci abbiamo messo sei ore per fare 300 chilometri. Sto andando a Sanremo per il prestigioso evento di moda The Look of the year e da Milano a Sanremo ci abbiamo messo sei ore di macchina per 300 chilometri. E la cosa più importante è che abbiamo pagato tutta la tariffa intera per le corsie dimezzate, gli incidenti, i tamponamenti, le code e il lavori. Insomma è una vergogna”.



Del resto, Martini non è il primo personaggio pubblico a lamentarsi delle code in autostrada, prima di lui lo ha preceduto anche un altro imprenditore piemontese, cioè Flavio Briatore, colto da una disavventura in prossimità di Ventimiglia nel weekend pasquale del 2023. Anche Briatore, all’epoca, si sfogò con un video su Instagram: "Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade. C'è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre. Questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi". Poi conclude con ironia: "Buona Pasqua e buona coda".