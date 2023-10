Alessia Marcuzzi, la rivelazione sul figlio: "Beccato in un dormitorio femminile"

Roberto Tortora 31 ottobre 2023 a

Di solito si dice che “il bambino è stato beccato con le dita nella marmellata”. Beh, questa volta il figlio di Alessia Marcuzzi, Tommaso, avuto dalla relazione con l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è stato beccato in ben altre faccende “affaccendato”. Lo rivela la stessa showgirl romana, ospite di Caterina Balvio a “La Volta Buona” per presentare la prossima e imminente stagione di Boomerissima, in onda in prima serata su Rai2. Grande successo è stato per la prima edizione di questo show nostalgico degli anni ’80 e ’90 e grande successo ci si aspetta dalla prossima.



Quanto a suo figlio, ecco il racconto della Marcuzzi: “Con i miei figli sono come la signorina Rottermaier. I miei con me sono stati genitori "genitori", insegnandomi il rispetto, cioè esempio non si poteva rispondere male. Ora i ragazzi sono diversi. Tommaso mi risponde male alcune volte ma lo sa che mi arrabbio. Anche con Mia è lo stesso. Certo che adotto le punizioni. Tommaso è grande ma quando mi arrabbio non gli parlo per un po'. Mia ha il suo telefonino da quest'anno e quando sono arrabbiata con lei o glielo tolgo oppure cerco di stabilire degli orari particolari. Esempio: a tavola non si usa e solo la sera venti minuti. Con Tommaso, l'ho rivelato anche tempo fa in televisione, ho la geogalizzazione. Ero da Fazio e ho scoperto che era nel dormitorio femminile a Londra. L'ho detto in diretta ma per fortuna dato che era all'estero nessun college l'ha scoperto”.

Sui social, Alessia Marcuzzi ha spiegato come la tragica scomparsa di Matthew Perry, attore del cast di Friends, l’abbia colpita nel profondo e come la serie tv che ha appassionato una generazione intera sarà protagonista della prima puntata, e non solo, di Boomerissima: “Domani sera va in onda Boomerissima e scoprirete che gran parte di questa edizione è dedicata a Friends perché è sempre stata una delle mie serie preferite. Mi fa molto strano pensare che Matthew Perry non ci sia più: spero che in qualche modo gli possa arrivare tutto il nostro amore”.