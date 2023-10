Gf, "Si è infilata lei nel mio letto. È solo una c...": interviene Signorini

Roberto Tortora 31 ottobre 2023 a

“Ogni volta che apri bocca, Giuseppe, combini dei danni”, è la frase che si sente più spesso al Grande Fratello Vip, pronunciata da Alfonso Signorini nei confronti di uno dei protagonisti dell’ultima edizione, tal Giuseppe Garibaldi. No, non è evidentemente l’eroe dei due mondi, ma semplicemente un omonimo ragazzo calabrese di 20 anni, nato a Palmi, bidello di giorno e barman di notte. E, nella casa più spiata d’Italia, ex-flirtante con l’attrice Beatrice Luzzi, altra protagonista imperante dell’ultima edizione.



Così, anche durante l’ultima puntata, in onda lunedì 30 Ottobre, Giuseppe si è reso protagonista di uno scivolone nei confronti della Luzzi, come già successo negli appuntamenti precedenti, e che gli ha fatto fare una magra figura. Se in passato, forse per difendersi, forse per gelosia, forse semplicemente per immaturità aveva detto che la donna “se ne fo**e dei figli” (avuti dalla relazione con Alessandro Cisilin), ricevendo seri rimproveri da Signorini, ora che la loro breve storia è finita e la Luzzi cova ancora del risentimento nei suoi confronti, il giovane Garibaldi si è lasciato scappare con cattiveria una confessione non proprio da gentleman: “Dicono che io m’infilavo nel suo letto, non è vero, si è infilata lei nel mio letto. È solo una cretina”.

A quel punto Signorini deve intervenire nuovamente: “Intanto non è per niente elegante dire chi si infila nel letto dell'altro, avresti potuto risparmiartelo”. Quando poi il conduttore chiede al ragazzo: “Tu e Beatrice parlavate di giochi sotto le coperte?”, alludendo a strategie per il televoto, Garibaldi risponde con un’altra stupidaggine: “Giochi? Dipende dal tipo”. Gelo in studio e, come se non bastasse, durante la pubblicità Rebecca Staffelli intercetta uno sfogo di Garibaldi, sempre contro Beatrice: “Scusa mamma, se ti faccio sentire cose orribili da una cretina che non si abbassa mai”.