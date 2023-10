Antonio Ricci stronca Elly Schlein: "Facciamo più opposizione noi di lei"

31 ottobre 2023 a

a

a

Antonio Ricci lancia una frecciata delle sue alla leader del Partito democratico: "Ultimamente dicono che facciamo più opposizione noi che Elly Schlein. Per ora da parte della Schlein non la vedo, ma il suo è un ruolo difficile, è da poco tempo che è lì. Una delle prime cose che ha fatto è andare a una festa a casa di Baglioni, e ha fatto capire la tristezza su come vuole comportarsi. Spero si redima", dice tagliante il direttore di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Che poi alla domanda su quale coppia vorrebbe vedere condurre Striscia, replica così: "Dovrei dire Renzi-Calenda, ma è banale".

"Sei il re dei rompic***": la telefonata di fuoco ricevuta da Antonio Ricci

Rispetto al caso dei fuorionda di Andrea Giambruno. Ricci spiega: "Mi risulta che non sapessero nulla i vertici Mediaset di questa cosa. Tutti sono abituati a pensare che ci siano delle caserme e che nessuno sia libero di fare le cose che vuole fare, Piersilvio Berlusconi non mi ha chiamato dopo la prima puntata". E ancora: "Si tratta di non dire al produttore cosa si sta facendo. Io questo ho fatto, avevo un foglietto in scaletta a parte in cui c’era scritta un’altra notizia, un bel servizio di Luca Abete. Poi lo mando in onda lo stesso, perché nei miei contratti c’è una roba di libertà, non voglio mai arrivare a farlo per questioni di principio. Se mi è capitato mai che il produttore vedesse la scaletta? Esatto, il core business, inserzionisti pubblicitari. La politica arriva per appoggiare l’altro core business", prosegue Ricci.

"Se Giorgia Meloni mi ha chiamato? No, è un mondo malvagio. Non mi ha chiamato", ironizza Ricci. "Mi deve ringraziare perché nel mio modo di pensare le ho fatto una bella alzata per poter uscire da una situazione. Una cosa del genere non l’avevo mai vista. Per noi a Striscia il rispetto per le veline è santo, una cosa del genere da noi sarebbe un orrore da vedere".

Pier Silvio, telefonata a Meloni sul caso-Giambruno: cos'è successo venerdì sera

Quindi sulla possibilità che vengano trasmessi altri fuorionda, Antonio Ricci resta vago: "Non posso escludere categoricamente che non ci siano altre persone, a questi collegamenti possono arrivarci centinaia e centinaia di persone. Anche persone del pubblico che riprendono il monitor nel corridoio. Come per Insinna, era un fuorionda ripreso dal corridoio".