Soumahoro da Formigli? Il video che dopo gli arresti travolge il parlamentare

La moglie di Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, e la suocera, Marie Therede Mukamatsindo, sono state arrestate. Questi i fatti di cronaca: si tratta degli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulle coop gestite dai familiari del parlamentare. Inchiesta dalle cui carte emergono particolari pesantissimi su come sono stati utilizzati i fondi raccolti per l'accoglienza ai migranti e soprattutto su come gli stessi migranti vivessero in condizioni di degrado nelle strutture gestite dalla famiglia di Soumahoro.

E insomma, dopo i fatti, in questo contesto, hanno ripreso a rimbalzare alla velocità della luce alcune immagini e video di qualche tempo fa. Per esempio, la clip di Soumahoro ospite a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7, nei giorni in cui il caso stava esplodendo e prendendo forma.

In studio a PiazzaPulita si parlava proprio dei familiari arrestati. E Formigli, senza fare sconti, chiedeva: "Sua moglie diciamo è piuttosto presente su Instagram, ha fatto foto con vestiti e borse molto costose. Bellissime, per carità. Ma quando lei ha visto queste foto non ha pensato che fossero un po' inopportune rispetto al ruolo che lei svolge, quello della difesa dei più poveri? Non vedeva una certa discrepanza delle immagini che lei ha dato di sé, delle sue battaglie, e poi sua moglie col baule di Louis Vuitton su Instagram?".

"A me non ha creato alcuna forma di imbarazzo: il diritto all'eleganza, alla moda, è una libertà. La moda non è bianca né nera, la moda è semplicemente umana", rispondeva Soumahoro. Come detto, parole che ora assumono sfumature significativamente differenti.