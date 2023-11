Mughini, la battutaccia ad Angelica. "Hai un futuro da...". Scoppia il caso

02 novembre 2023 a

È polemica sul Grande Fratello dopo la battutaccia di Giampiero Mughini ad Angelica. Il giornalista e scrittore, durante la festa di Halloween organizzata nella Casa più spiata d'Italia si è rivolto alla Baraldi con un "epiteto" che non solo l'ha fatta quasi piangere ma che potrebbe costargli la partecipazione al programma.

Per il party, infatti, tutti i concorrenti si sono travestiti, hanno ballato e bevuto. E ad un certo Mughini parlando con Angelica ha detto: "Tu hai proprio un futuro da zocc*** grande così". La ragazza è rimasta di sasso. Senza parole. Tanto che è solo riuscita a dire: "Giampi...". Il quale poi ha aggiunto: "Ma sì, ma dai". E Ciro Petrone, che era seduto vicino a lui, ha esclamato: "Togliamo il vino da qui che è meglio".

Angelica però è rimasta davvero sconvolta e offesa per la battuta del giornalista di 82 anni. E si è sfogata con Vittorio Menozzi. "Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Cosa? Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo. Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato nelle sue uscite. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?".