Kim Kardashian, reggiseno con capezzolo integrato "contro il cambiamento climatico"

03 novembre 2023 a

a

a

L'ultima iniziativa "verde" l'ha sfornata Kim Kardashian: si tratta di una specie di reggiseno coi capezzoli integrati contro il riscaldamento globale. Al di là del prodotto in sé, a colpire è il discorso che l'influencer fa per legittimarlo alla luce della tutela del pianeta: “La temperatura della Terra si fa sempre più calda. Il livello dei mari si sta alzando. I ghiacciai si stanno ritirando. Non sono una scienziata, ma credo che ognuno possa usare le proprie capacità per fare la sua parte”, dice la Kardashian nel video di presentazione, mentre indossa una tutina attillata color carne con capezzoli in mostra.

Il prezzo della biancheria, arrivata sul mercato allo scoccare della mezzanotte nel giorno di Halloween, è di 70 dollari. Si tratta di un underwear seconda pelle con capezzoli. In particolare, è un modello push-up realizzato in morbido tessuto in microfibra con ali leviganti e un ferretto nascosto che non pizzica. Cosa che permette di indossarlo comodamente tutto il giorno, come si legge sul sito. “Ho lanciato un nuovissimo reggiseno con capezzoli integrati. In questo modo, non importa quanto faccia caldo… Sembrerà sempre che tu abbia freddo”, spiega ancora l'imprenditrice. Non si capisce bene come un prodotto del genere possa “difendere il pianeta”, ma tant'è. E infatti non sono certo mancate le polemiche, soprattutto per il ruolo da filantropa dell’ambiente di cui l’influencer si è appropriata.