Kim Kardashian in micro perizoma? Un dettaglio sconvolge i fan

23 novembre 2022 a

a

a

Kim Kardashian smascherata. La modella avrebbe abusato del fotoritocco. Proprio così, mentre l'ex Pete Davidson veniva immortalato con una nuova fiamma, Kim pubblicava foto alquanto provocanti in lingerie. Nulla di nuovo per i fan che sono abituati ai suoi scatti di Instagram. Peccato però che questa volta i suoi tanti ammiratori non le abbiano perdonato l'esagerato photoshop.

Sabrina Salerno in mini-slip: cosa scorda... Là sotto, roba a luci rosse | Video

Ecco allora che sotto ai post in cui indossa i suoi capi striminziti e luccicanti, gli utenti del web fanno notare uno strano effetto sull'interno coscia. Qui la Kardashian sembra mostrare una doppia striscia di carne. Un errorino nel fotoritocco? Così pare. "Che succede Kim?", chiede qualcuno mentre un altro gli fa eco: "Sembra che abbia una gamba cucita". Insomma, lo scatto in micro perizoma verrà ricordato a lungo.

"Per me l'organo sessuale...": Marina La Rosa oltre la censura

Intanto, come già anticipato, Pete Davidson avrebbe voltato pagina. L'attore e comico statunitense starebbe frequentando ora Emily Ratajkowski. La coppia è stata avvistata insieme durante un'uscita romantica che non lascia spazio a dubbi. L'occasione? I festeggiamenti per il 29esimo compleanno di lui. La stessa modella è fresca di separazione. La Ratajkowski si è allontanata dal marito Sebastian Bear-McClard, dal quale ha avuto il figlio Sylvester Apollo Bear. Dietro la lontananza - riferiscono i più informati - ci sarebbero i continui tradimenti del produttore cinematografico.