Selvaggia Lucarelli, rissa continua a Ballando? E lo share scivola...

Risse e polemica senza soluzione di continuità: questo è il contributo di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. Certo, non una novità. Ma nell'ultima puntata, Selvaggia è riuscita a battere un record: ha litigato sostanzialmente con tutti in un solo episodio del format. Scontri anche feroci. E sorge un dubbio: ma il pubblico a casa apprezzerà? Le indicazioni che arrivano dallo share suggeriscono che forse no, forse il pubblico non apprezza. Anche perché Il Fatto Quotidiano è una cosa, Ballando con le Stelle un'altra.

