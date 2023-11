Calcutta, fan in delirio: annunciato un clamoroso concerto per il 28 giugno 2024

07 novembre 2023 a

È subito Calcutta mania. O meglio, è ancora Calcutta mania. L'ultimo album di Edoardo D'Erme, Relax, sta letteralmente spopolando. E non potrebbe essere altrimenti, perché trattasi di un capolavoro. Del consueto capolavoro, per dirla tutta. Ora, il breve tour nel palazzetti. Dunque, poche ore fa sono state annunciate le tappe anche del tour estivo, open air.

Insomma, un periodo pieno di eventi ed appuntamenti per il cantante, classe 1989, di Latina, il quale ha fatto attendere i suoi fan la bellezza di cinque anni dopo Evergreen per il nuovo album. Ma probabilmente, per quanto Relax duri poco più di mezz'ora, ne è valsa la pena.

Ed in queste ore trapelano indiscrezioni che renderanno felici i fan pugliesi dell'artista indie: Calcutta infatti inaugurerà a Bari la 20esima edizione del Locus festival. Il cantautore si esibirà infatti il 28 giugno 2024 sul palco che verrà allestito sulla rotonda di via Paolo Pinto, proprio di fronte al monumentale ingresso della Fiera del Levante. I biglietti dell'evento, così come tutti quelli relativi al tour estivo, saranno in vendita da giovedì 9 novembre alle 11 su Dice.fm e ticketone.it.

Entusiasti, ovviamente, gli organizzatori del Locus Festival: "Calcutta ha marcato una linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando verso di sé una curiosità sempre crescente", premettono presentando l'evento. E ancora: "Merito elle melodie contagiose delle sue canzoni che lo hanno reso un fenomeno irresistibile. La sua scrittura pop non ha pari in Italia e l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social network ne sono la riprova costante", concludono. Appuntamento a Bari. Con Calcutta.